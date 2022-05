Bayreuther Basketballer holen Masell als neuen Trainer

Masell war von 2016 bis 2021 Assistent von Korner, in der vergangenen Saison arbeitete er als Co-Trainer von John Patrick in Ludwigsburg. Wie er selbst sagte, war er aus Bayreuth weggegangen, um in seiner Trainerlaufbahn voranzukommen und den nächsten Schritt zu machen.

Nach einem Jahr an der Seite von Head Coach John Patrick in Ludwigsburg ist für Lars Masell jetzt die Zeit gekommen, den nächsten Schritt in seiner Coachingkarriere in Angriff zu nehmen. Jetzt hat der 41-Jährige einen Einjahresvertrag als Head-Coach als Nachfolger von Raoul Korner bekommen.

Rückkehr an die alte Wirkungsstätte als Cheftrainer

Der medi-Geschäftsführer Johannes Feuerpfeil betonte: "Er kennt den Basketball-Standort Bayreuth sehr gut, bringt eine enorme Basketballkompetenz mit und hat sich in der laufenden Saison in Ludwigsburg nochmals weiterentwickelt". Jetzt freu er sich, "dass wir nicht nur einen alten Bekannten wieder in Bayreuth begrüßen dürfen, sondern vielmehr einem jungen und hungrigen Trainer die Chance geben, sich nun als Cheftrainer auf BBL Niveau zu beweisen".

Zweite Trainerstation von Masell war in Würzburg

Aktiv ins Trainergeschäft war Masell bereits im Jahr 2002 eingestiegen. Aus seiner Heimatstadt Jena wechselte er zur Saison 2010/11 nach Würzburg, wo er als Co-Trainer von Marcel Schröder mit den s.Oliver Baskets Würzburg den Aufstieg aus der ProA in die Basketball Bundesliga schaffte.