Bayreuth weiterhin ohne Sieg im Europe Cup

Vierte Niederlage im vierten Spiel: In der zweiten Runde des Europe Cups will es für medi Bayreuth einfach nicht klappen. Die Oberfranken verloren beim ZZ Leiden mit 93:98. Damit ist die Mannschaft von Raoul Korner so gut wie sicher aus dem Wettbewerb ausgeschieden.

Die niederländischen Gastgeber gingen früh in Führung und dominierten lange das Spiel. Bayreuth lief fortan dem Rückstand hinterher. Zur Pause waren es acht Punkte.

Totaler Einbruch nach Aufholjagd

Doch die Oberfranken kamen gut aus der Halbzeit kamen mit spektakulären Dunks und sicheren Würfen schnell bis auf einen Punkt heran. Doch Korners Mannschaft konnte die gute Leistung nicht weiterführen, verlor schnell wieder im Anschluss und dann komplett die Linie. Bayreuth schenkte die hart erkämpfte Aufholjagd her. Mit 21 Punkten Rückstand ging sie in letzte Viertel.

Dort konnten sie nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Die Oberfranken kamen noch auf fünf Punkt heran. An der Niederlage endete das aber nichts mehr.