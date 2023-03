Bayreuth verpasst Überraschung gegen Aufstiegsanwärter

Bayreuth spielt nach dem Seitenwechsel stark auf

Nach dem Seitenwechsel besannen sich die Oberfranken dann aber auf ihre Stärken, die ihnen in den vergangenen Wochen doch einige unerwartete Punkte beschert hatten. Wieso also nicht auch gegen das Spitzenteam aus Mannheim punkten?

Vor allem in der Schlussphase packte die "Altstadt" fast schon die Brechstange aus. Die beste Chance zum Ausgleich für Ziereis (80.), der bei seinem Versuch aus kurzer Distanz auch noch behindert wurde. Kein Tor, aber auch kein Elfmeterpfiff, der durchaus drin gewesen wäre.

Rote Karte für Felix Weber

Mit Stürmer Daniel Steininger für Mittelfeldmann Tim Latteier setzte Trainer Thomas Kleine in den Schlussminuten alles auf bedingungslose Offensive - vergebens allerdings. Zumal Bayreuth das Spiel nur mit zehn Spielern beenden durfte: Felix Weber wurde nach grobem Foulspiel vorzeitig (87.) zum Duschen geschickt.

In Überzahl sorgte Baris Ekincier mit dem 3:1 für Mannheim für die endgültige Entscheidung in der Nachspielzeit. In den letzten Spielminuten lag sogar noch das 4:1 in der Luft.