Bayreuth unterliegt auch gegen Patras

Eigentlich wollten die Bayreuther Basketballer den Schwung aus der Bundesliga mit dem Sieg gegen Braunschweig als Rückenwind für den internationalen Wettbewerb mitnehmen. Trotz einer furiosen Aufholjagd gegen die mit zwei Siegen in die Champions League gestarteten Griechen in den letzten Spielabschnitten (16:25,14:18,18:14,22:18) fehlten medi am Ende sechs Punkte auf einen Sieg.

Erste zwei Partien auch verloren

Nach dem Einzug in die Champions League gegen Cukier Torun haben die Oberfranken bisher alle Partien verloren. Nach der Auftaktniederlage gegen Besiktas Sompo Japan (70:78) folgte im zweiten Spiel bei Straßburg IG eine unglückliche 63:67 -Niederlage.

Im Europe Cup hatte Würzburg gegen Sakarya BSB aus der Türkei mit 69:79 (41:45) das Nachsehen.