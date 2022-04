Bayreuth Tigers in der DEL2: Ein Sieg fehlt zum Klassenerhalt

Die Bayreuth Tigers sind dem Klassenerhalt in der Zweiten Deutschen Eishockeyliga (DEL2) einen großen Schritt näher gekommen. Im fünften Spiel der Abstiegsserie gegen die Löwen aus Bad Tölz gewannen die Bayreuther am Sonntagabend mit 5:2.

Ausgangslage: Ausgeglichene Playdowns-Serie zwischen Bayreuth und Bad Tölz

1.700 Zuschauer waren ins Kunsteisstadion in Bayreuth gekommen, in den Tigerkäfig, um Spiel fünf der Playdowns-Serie zwischen den Bayreuth Tigers und den Tölzer Löwen zu sehen. Die Lage war ausgeglichen vor der Partie. Jede Mannschaft hatte bislang zwei der direkten Vergleiche gewonnen: je ein Heimspiel und eine Auswärtspartie. Zuletzt hatten die Tölzer Löwen am Freitag knapp mit 4:3 die Oberhand behalten.

Bayreuth Tigers geben den Ton an

Für die Tigers hieß es nun zurückschlagen im Kampf um den Klassenerhalt. Und das gelang in beeindruckender Manier: Die Bayreuther starteten mit großem Offensivdrang und kamen zu vielen aussichtsreichen Chancen. Den Weg ins Tor finden wollte im ersten Drittel allerdings nur ein Schuss. In Minute 14 bugsierte Hudecek den Ball über die Linie zum umjubelten 1:0 für die Oberfranken.

Doppelschlag und rasche Antwort

Im zweiten Spielabschnitt dann der Doppelschlag: In Minute 33 netzten sowohl Schumacher als auch Hudecek mit seinem zweiten Treffer für die Tigers. Auf den kurz darauf folgenden Anschlusstreffer von Spiro hatten die Bayreuther nur eine Minute später durch Kretschmann die Antwort parat. Mit 4:1 ging es ins letzte Viertel.

Treffer aus 50 Metern

Bad Tölz stand mit dem Rücken zur Wand und versuchte im Schlussabschnitt nochmal alles, um das Spiel drehen zu können. Doch die Tigers hielten dagegen. Rund fünf Minuten vor dem Ende ging Gäste-Trainer Gaudet dann ins totale Risiko: Er wechselte seinen Goalie für einen sechsten Feldspieler aus, um noch mehr Offensivdruck ausüben zu können. Daraufhin erzielte Brady das 2:4 aus Sicht der Gäste.

Kurz darauf erstickte Bayreuths Ville Järveläinen dann aber alle aufkeimenden Hoffnungen der Tölzer im Keim. Mit einem Schuss aus über 50 Metern erzielte er das 5:2 und setzte den Schlusspunkt der Partie.

Entscheidung über Abstieg am Dienstag oder Donnerstag

In der Playdown-Serie führen die Tigers damit mit 3:2 Spielen und können mit einem Sieg am Dienstag in Bad Tölz den Klassenerhalt sicher machen. Die Tölzer Löwen stünden dann als Absteiger in die Oberliga fest. Gewinnt Bad Tölz das Spiel, kommt es zum entscheidenden siebten Spiel am Donnerstag in Bayreuth.