Bayreuth Tigers gegen Tölzer Löwen: Finale um Abstieg aus DEL2

Die Bayreuth Tigers haben in der Zweiten Deutschen Eishockeyliga (DEL2) die Abstiegsserie gegen den oberfränkischen Rivalen aus Selb verloren. Die Selber Wölfe gewannen am Sonntagabend das sechste Spiel der sogenannten Playdown-Runde mit 4:1. Mit vier Siegen aus sechs Spielen liegen die Selber damit uneinholbar vorne. Zum siebten Spiel kommt es nicht mehr.

Selber Wölfe auch nächste Saison in der DEL2

Die Selber Wölfe, die mit nur 29 Punkten und einer Tordifferenz von Minus 135 in der Hauptrunde als schlechtestes Team der DEL2-Geschichte in die Playdowns gestartet waren, bleiben der zweithöchsten deutschen Spielklasse damit auch in der nächsten Saison erhalten. In diese Klasse stiegen die Selber ein Jahr zuvor, nach mehr als 30-jähriger Abstinenz, erst auf.

Bayreuth Tigers jetzt gegen Tölzer Löwen

Die Bayreuth Tigers hingegen spielen nun gegen die Tölzer Löwen um den Klassenerhalt. Die Löwen waren zuvor in der ersten Runde der Playdowns den Lausitzer Füchsen aus Weißwasser in Sachsen unterlegen. Zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Bayreuth und Bad Tölz kommt es am Freitag ab 20.00 Uhr in Bayreuth. Gespielt wird wieder nach dem "Best of Seven"-Modus. Wer zuerst viermal gewinnt, bleibt in der DEL2.

Die weiteren Spiele finden am 3., 5. und 8. April statt. Steht dann noch kein Sieger fest, kommt es zu weiteren Aufeinandertreffen am 10., 12. und 14. April. Der Verlierer steigt in die Oberliga ab.