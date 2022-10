Bayreuth Tigers entlassen Trainer Robin Farkas

Der Eishockey-Zweitligist Bayreuth Tigers hat sich von seinem Trainer Robin Farkas getrennt. Wie der Verein am Montag mitteilte, sei Farkas nach zuletzt schlechten Leistungen der Mannschaft von seinen Aufgaben entbunden worden.

Entlassung nach Niederlage beim bisher sieglosen Tabellenletzten

Das nach Meinung der Geschäftsführung mit starken Einzelspielern besetze Team hatte zuletzt sieben von neun Spielen in der DEL2 verloren. Zuletzt gingen die Tigers am Sonntagabend beim bis dato sieglosen Tabellenletzten, den Heilbronner Falken, als Verlierer vom Eis. Die Entwicklung habe den Verantwortlichen keinen Handlungsspielraum gelassen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Der Assistenztrainer übernimmt