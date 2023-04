Bayreuth nach Patzer beim TSV 1860 München weiter hinten drin

Ein missglückter Befreiungsversuch und der späte Treffer von Stefan Lex verschafften den TSV 1860 München einen durchaus glücklichen 2:0-Sieg im bayerischen Drittligaduell mit der SpVgg Bayreuth. Der Abstand der Franken auf die Nichtabstiegsränge beträgt damit vier Punkte, die Löwen sind Tabellen-Neunter.

Kurioses Bayreuther Eigentor bringt die Löwen-Führung

Die Löwen versuchten gleich, die Initiative zu übernehmen. Für den Führungstreffer benötigten sie aber die Hilfe der SpVgg Bayreuth. Moritz Heinrich wollte eigentlich einen Angriff der Löwen durch Marcel Bär abwehren, schoss dabei jedoch seinen Kollegen Steffen Eder an. Und von dessen Rücken prallte die Kugel (8.) ab in den eigenen Kasten. Danach wehrte sich Bayreuth und hatte durch Eroll Zejnullahu und Markus Ziereis gute Abschlüsse.

Chancen auf beiden Seiten, Lex macht das späte 2:0

Und das taten die Franken auch in der zweiten Hälfte. Benedikt Kirsch schüttelte im Mittelfeld seinen Gegenspieler Jesper Verlaat ab. Am Strafraum angelangt, schob der völlig Unbedrängte die Kugel (53.) jedoch deutlich über den Kasten. Im direkten Gegenzug verpasste Meris Skenderović (55.) das 2:0. Das gelang dem als Joker eingewechselten (67.) Stefan Lex, der einen Tag zuvor sein Karriereende verkündet hatte, in der 81. Minute.