Bayreuth gegen Selb: Playdowns in der DEL2 starten mit Derby

In der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga, der DEL2, beginnen am Mittwoch die Abstiegsspiele zwischen den Bayreuth Tigers und den Selber Wölfen. Bis zu sieben Spiele könnten auf die beiden Mannschaften in der sogenannten "Playdown-Runde" zukommen. Wer zuerst vier davon gewinnt, bleibt in der Liga. Selb spricht von einem Aufeinandertreffen mit dem Erzrivalen, Bayreuth von brisanten und alles andere als normalen Eishockeyspielen.

Sieger der Oberfranken-Derbys bleibt in der DEL2

Das in den Oberfranken-Derbys unterlegene Team muss entweder gegen die Tölzer Löwen oder die Lausitzer Füchse aus Weißwasser in Sachsen um den Klassenerhalt antreten. Selb beendete die Hauptrunde auf dem 14. und somit letzten Tabellenplatz, Bayreuth auf dem 11. Platz. Drei von vier Aufeinandertreffen in der Hauptrunde konnten die Bayreuther für sich entscheiden.

Bester Torschütze der DEL2 in Reihen der Bayreuth Tigers

Mit dem 29 Jahre alten Finnen Ville Järveläinen haben die Bayreuth Tigers den besten Torschützen der DEL2 in ihren Reihen. Sowohl Bayreuth als auch Selb konnte drei der letzten vier Spiele der Hauptrunde gewinnen. Dabei holten die Tigers sogar zwei Punkte beim Hauptrundenmeister Frankfurt. Mit nur 29 Punkten und einer Tordifferenz von Minus 135 stehen die Selber Wölfe für das bisher schlechteste Abschneiden eines Clubs in der neunjährigen Geschichte der DEL2.

Selber Wölfe: Schlechteste Saison in der der Geschichte der DEL2

Erst ein Jahr zuvor stiegen die Selber Wölfe aus der Oberliga in die DEL2 auf. Der zweithöchsten deutschen Spielklasse gehörten sie zuvor 30 Jahre lang nicht an. Die Bayreuth Tigers hingegen hatten nach einer durchwachsenen Saison erst im Januar den langjährigen Trainer Petri Kujala entlassen und als Nachfolger den Kanadier Robin Farkas präsentiert.

Playdown-Spiele im Zwei-Tage-Rhythmus

Auftakt zur "Best-of-Seven-Serie" zwischen der Wagner- und der Porzellanstadt, ist am Mittwoch ab 20 Uhr in Bayreuth. Gespielt wird im Zwei-Tages-Rhythmus. Die weiteren Termine sind: Freitag, 18. März, 19:30 Uhr in Selb, Sonntag, 20. März, 17 Uhr in Bayreuth und Dienstag, 22. März, 19:30 Uhr in Selb. Werden weitere Partien nötig, um eine Entscheidung herbeizuführen, so finden die Spiele statt am Freitag, 25. März, 20 Uhr in Bayreuth, Sonntag, 27. März, 17 Uhr in Selb und Dienstag, 29. März, 20 Uhr in Bayreuth.