"Hoher Zeitdruck": Bau des Flutlichts in Bayreuth hat begonnen

Die langwierige Suche nach einer Flutlichtanlage für das Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth ist zu Ende. Der Stadt lagen mehrere Angebote für eine Anlage vor, diese wurden geprüft, anschließend folgte der Bauauftrag, heißt es am Donnerstag auf BR-Nachfrage aus dem Rathaus.

Für 1,2 Millionen Euro: Neue Flutlichtanlage wird in Bayreuth gebaut

Bei der Anschaffung handelt es sich um eine neue Anlage im Wert von 1,2 Millionen Euro. Mit den Aufbauarbeiten sei bereits begonnen worden, die beauftragte Firma wisse um den "hohen Zeitdruck", bestätigte ein Sprecher der Stadt.

Hintergrund für die Anschaffung sind die Auflagen des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), der für jeden Drittligisten ein Flutlicht in seinem Heimstadion vorschreibt. Drei Spieltage vor Schluss steht die SpVgg Bayreuth als Tabellenführer der Regionalliga Bayern auf einem direkten Aufstiegsplatz in die 3. Liga.

Hans-Walter-Wild-Stadion soll bis Juli drittligatauglich sein

Im besten Fall könnte die "Altstadt" bereits am kommenden Samstag die Meisterschaft perfekt machen. Bei einem Sieg in Schweinfurt und einer gleichzeitigen Niederlage oder einem Unentschieden des FC Bayern München II in Aubstadt, stünden die Bayreuther bereits sicher als Aufsteiger fest.

Mitte Juli beginnt die neue Drittliga-Saison. Im Falle eines Aufstiegs müsste bis dahin auch das Flutlicht im städtischen Hans-Walter-Wild-Stadion stehen.

Flutlicht: Seit zwei Jahren immer wieder Thema in Bayreuth

Die Anschaffung einer Flutlichtanlage werde in Bayreuth schon seit etwa zehn Jahren diskutiert, erklärt Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU). Zuletzt hatte die Stadt 1,5 Millionen Euro für die Anschaffung einer Anlage zur Verfügung gestellt. Auch nach einer gebrauchten Anlage wurde lange gesucht.