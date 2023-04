Bayreuth - Duisburg | 29.04., 14 Uhr | BR Fernsehen & Stream

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge ist die SpVgg Bayreuth wieder auf den 18. Tabellenrang abgerutscht. Vier Punkte rangiert die Altstadt derzeit hinter dem Tabellen-16., dem Halleschen FC. Aufgrund der schlechten Tordifferenz sind es sogar fünf Punkte, die die Mannschaft von Trainer Thomas Kleine im Saisonendspurt noch gutmachen muss, um die Klasse zu halten.

Gegen den MSV Duisburg, der ebenfalls noch nicht gesichert ist, muss am Samstag also ein Heimsieg her, egal wie. Im Hinspiel hatten die Oberfranken immerhin ein 1:1 mitgenommen. Wir übertragen die Partie ab 14 Uhr live im BR Fernsehen und im Livestream auf BR24Sport. Reporter ist Florian Eckl, die Moderation übernimmt Julia Büchler.