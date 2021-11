Bayernyoungster Musiala: Vom Rampenlicht auf die Ersatzbank

Während seine Kollegen auf dem Platz die Defensive von Benfica Lissabon sezierten, saß der Youngster auf der Bank und schaute aufmerksam zu. Mehr als eine Stunde musste Jamal Musiala warten, bis ihn das Signal von Julian Nagelsmann erreichte, dass er endlich mitspielen darf; dass er endlich seinen Teil zum Offensiv-Spektakel in der Allianz Arena beitragen kann.

Als der 18-Jährige in der 66. Minute zum ersten Mal die Stollen auf den Rasen setzte, war das Spiel eigentlich so gut wie vorbei. Robert Lewandowski hatte kurz zuvor das 4:1 geschossen und so den Sieg und somit das Weiterkommen in der Champions-League-Gruppenphase schon zementiert - der Impuls für Nagelsmann nun auch seinen hochtalentierten Teenager einzusetzen.

Nagelsmann: "Viel mehr Offensiv-Spieler kann ich einfach nicht auf den Acker packen"

Vieles hatte vor dem Spiel für einen Einsatz für Musiala gesprochen: Ein komfortabler Punktevorsprung in der Königsklasse, ein unterlegener Gegner, der einige Spieler schonte und ein Thomas Müller, der Hauptkonkurrent des Youngsters auf der Zehner-Position, der dringend mal eine Pause benötigte. Doch Musiala fand sich trotzdem erneut auf dem Platz wieder, den er mittlerweile nur allzu gut kennt: der Ersatzbank.

"Viel mehr Offensiv-Spieler kann ich einfach nicht auf den Acker packen, damit unser Spiel noch einigermaßen eine Balance hat", antwortete Julian Nagelsmann nach dem Spiel auf die Frage, warum Leroy Sané den Vorzug vor Musiala erhalten hatte. "Er ist Spieler beim FC Bayern München und da ist die Konkurrenz eben größer als bei anderen Vereinen."

Musialas Einsatzzeiten stagnieren

Musiala war zu Beginn der Saison so etwas wie der Shootingstar in der prominentesten Truppe im deutschen Fußball. Klasse Leistungen, Lobhudeleien von Mannschaftskollegen, das Debüt-Tor in der Nationalmannschaft. Der Spätsommer lief mehr als ordentlich für den offensiven Mittelfeldspieler.

Doch seit Mitte September stagnieren die Einsatzzeiten Musialas deutlich: Kein Einsatz gegen Bochum und Gladbach, drei Minuten in Fürth, vier Minuten im Hinspiel gegen Lissabon, Einwechslungen in der Schlussphase gegen Frankfurt, Leverkusen, Berlin, Kiew und nun gegen Benfica. Bei seinem einzigen Startelf-Einsatz seit mehr als anderthalb Monaten, dem 4:0 gegen Hoffenheim, hatte er direkt das 1:0 vorbereitet.

Nagelsmann: Musiala wird "einer der besten Spieler, die es gibt."

Auch bei seinen Einwechslungen belebte Musiala die Partien meistens noch einmal. Auch Nagelsmann sagte, schwankende Leistungen seien nicht der Grund für die geringe Spielzeit des 18-Jährigen: "Wenn man Leroy sieht, wenn man Serge sieht oder King, der jetzt lange Zeit nicht dabei war, dann haben wir da Spieler, die unglaublich gut drauf sind, die es momentan einfach sehr gut machen und es verdient haben, zu spielen."

Doch Nagelsmann deutet an: Auch Musiala muss sich steigern, wenn er künftig noch mehr auf dem Platz stehen will: "Er hat herausragende Qualitäten mit Ball, im Dribbling, im Offensiven. Er hat aber in anderen Bereichen auch noch etwas zu tun. Es gilt für ihn jetzt die Schritte zu durchgehen, die ein Leroy gemacht hat, die ein Serge gemacht hat, die auch ein Thomas gemacht hat", sagte der Trainer nur um Momente später alle Zweifel zu zerschlagen, er sei von dem wohl größten Talent in seinem Kader nicht überzeugt: "Keiner zweifelt an seiner Qualität. Ich erst recht nicht. Das wird einer der herausragenden Spieler für Deutschland und für Bayern München. Er wird einer der besten Spieler, die es gibt."

Nagelsmanns Versprechen an Musiala

Optimal ist die Situation Musialas trotzdem nicht, das sieht auch der Bayern-Trainer ein: "Er hat 35 Prozent Spielzeit. Das ist nicht üppig, aber auch nicht so schlecht für einen 18-Jährigen beim FC Bayern", sagte Nagelsmann und gab Musiala so etwas wie ein Versprechen, dass sich die Situation bald ändern wird: "Wenn er im letzten Saisondrittel immer noch 35 Prozent Spielzeit hat, dann ist das Scheiße von mir. Dann würden wir ihn zu wenig fördern. Aber wir sind eben noch früh in der Saison."

Eine Aussage, an der wohl nicht nur der Spieler selbst den Bayern-Trainer messen wird. Musiala ist in seiner kurzen Zeit beim FC Bayern schon zu einem Publikumsliebling geworden. Und auch die Vereinsführung dürfte sich in Zeiten, in denen gute Fußballspieler gerne über 50 Millionen Euro kosten, über ein erfolgreiches Eigengewächs freuen. Die Zeit spricht jedenfalls für Musiala. Und wenn er sich weiter entwickelt wie bisher, wird er schon bald der Grund sein, warum sich ein Youngster beim FC Bayern über zu wenig Einsatzzeit ärgert.