Bayerntrainer Nagelsmann setzt auf Ulreich und Brazzo

Die Situation beim FC Bayern ist angesichts der Verletzung von Manuel Neuer verzwickt. Das kann auch Trainer Julian Nagelsmann nicht bestreiten. Er stuft die Lage zwar als "anspruchsvoll und kompliziert" ein . Trotzdem ist er "guter Dinge", dass der FC Bayern München einen guten zweiten Saisonteil spielen wird.

Ulreich vertritt Neuer, ansonsten "nichts Neues zu berichten"

Im Bezug auf einen möglichen Ersatzmann für den verletzten Stammkeeper sagte der Coach beim Trainingslager in Katar: "Wir schauen, was möglich ist. Es gibt nichts Neues zu berichten." Deshalb setzt er erst einmal auf Sven Ulreich, dem er die Rolle durchaus zutraut. Schließlich habe der bereits in der Hinrunde "einige sehr gute Spiele gemacht und stabil gespielt". Ansonsten vertraut er bezüglich möglicher Transfers auf den Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Brazzo arbeitet generell in allen Bereichen auf Hochtouren, auch von hier aus", analysierte Nagelsmann.

Mazraoui nach Herzbeutelentzündung auf dem Weg der Besserung

Noussair Mazraoui ist nach seiner Entzündung des Herzbeutels zwar auf dem Weg der Besserung: "Nous geht es im Alltag gut", so Nagelsmann. Trotzdem müsse der marokkanische Nationalspieler sportlich weiterhin pausieren und werde medizinisch überwacht. Nachdem der Rechtsverteidiger noch weiter ausfällt, ist Nagelsmann froh, dass Josip Stanišić und Benjamin Pavard "einen super Eindruck machen". Mit Dayot Upamecano habe er außerdem noch einen Verteidiger, der "top in shape" von der Weltmeisterschaft zurückgekommen ist. Dem habe "die WM sehr gut getan" und war laut Nagelsmann "einer der stabilsten Verteidiger" des Turniers.

Nationalspieler nach der WM "nicht im tiefen Loch"

Über die aus deutscher Sicht ja komplett misslungene Weltmeisterschaft hat sich Nagelsmann "im Urlaub viele Gedanken gemacht". Die Frage lautete, inwieweit er das im Trainingslager nochmals thematisieren will. Er habe sich aber "für wenig entschieden". Nur "wenn die Spieler sich an mich wenden", wolle er darauf eingehen. Das sei aber bisher nicht geschehen. Der Bayerntrainer betonte, er habe "auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand in ein tiefes Loch gefallen ist". Stattdessen sei es sogar ein kleiner Vorteil, dass die Nationalspieler etwas länger Urlaub hatten und durchschnaufen konnten.

"Nach Schatten kommt immer auch Licht. Am Ende haben sie es auch selbst in der Hand, dass sie wieder erfolgreicher sind, als bei der WM." FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann