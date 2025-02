Bayerns Sport fordert Unterstützung von neuer Bundesregierung

Der organisierte Sport in Bayern, mit rund 4,8 Millionen Mitgliedschaften in 11.500 Sportvereinen, sieht die kommende Bundestagswahl als Chance und Herausforderung. Der BLSV hat einen umfassenden Neun-Punkte-Katalog erstellt, der zentrale Forderungen an die Politik und die neue Regierung, die am 23. Februar gewählt wird, enthält. Dazu gehören die energetische Sanierung von Vereinssportstätten, die Bewerbung um Olympische Spiele in Deutschland und Bayern sowie die Verbesserung der Trainerbezahlung im Leistungssport.

Jörg Ammon betont die Wichtigkeit von Sport und Bewegung für eine gesunde Gesellschaft. "Sport, Bewegung und eine gesunde Ernährung sind essenziell für eine stabile, zukunftsfähige Gesellschaft in Deutschland. Es ist für den Sport, sowohl für die breite Basis in den 11.500 bayerischen Sportvereinen wie auch in der Spitze gleichermaßen, enorm wichtig, dass im Sinne der Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu Gunsten der Bürgerinnen und Bürger gehandelt wird, sagt der Präsident des BLSV.

Weitere Forderungen des BLSV - Stärkung des Ehrenamts

Zusätzlich fordert der BLSV die Stärkung des Ehrenamts, die Umsetzung rechtlicher Rahmenbedingungen zur Bekämpfung interpersonaler Gewalt und die Förderung des Kinder- und Jugendsports. Eine Digitaloffensive für den organisierten Sport rundet die Forderungen ab.

Sport als Spiegelbild der Gesellschaft

Michael Weiß, Vorsitzender der BSJ, unterstreicht die Bedeutung des Sports: "Die Leistungsfähigkeit unseres Sportsystems ist in gewisser Weise auch immer ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Es ist daher dringend nötig mit der Unterstützung der neuen Bundesregierung, den Sport auf Bundesebene als Grundlage für Demokratie, Fairness Integration sowie Inklusion aber vor allem auch für gesunden Wettbewerb und Leistungsbereitschaft wiederzubeleben und in zukunftsfähige Bahnen zu lenken."

Unterstützung durch den DOSB und die dsj

Der Neun-Punkte-Katalog des BLSV und der BSJ wird auch vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und der Deutschen Sportjugend (dsj) unterstützt. Gemeinsam setzen sie sich für eine zukunftsfähige und wettbewerbsfähige Sportlandschaft in Deutschland ein.