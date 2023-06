Bayerns Radsport-Youngster Maloja Pushbikers sorgen für Furore

Ein hoher Spaßfaktor, toller Teamgeist, dazu großer Erfolg. Und das alles mit dem Stempel "Made in Bavaria": Das zeichnet die Maloja Pushbikers aus.

Medaillensegen bei der Deutschen Meisterschaft

Bei den deutschen Meisterschaften, die vor Kurzem in Cottbus stattfanden, haben besonders die Juniorinnen als Team kräftig abgeräumt. Insgesamt fuhren sie fünf Goldmedaillen ein und erreichten des weiteren zwei Silberplätze.

Youngster Schuster stammt aus radsportbegeisterter Familie

Trotz dem für diese Erfolge durchaus nötigen Leistungsgedanken nimmt bei den Nachwuchsfahrerinnen auch der Spaß einen ziemlich großen Raum ein. "Mein Papa und mein Opa sind früher auch schon immer Radl gefahren und ich bin da quasi reingewachsn. Mir hat das eigentlich schon immer Spaß gemacht", erklärt Sophie Schuster. Die 17-Jährige ist die Jüngste im Team.

Gefürchtet von der Konkurrenz: "Oh Gott, die Irschis!"

Fördern und nicht überfordern, das ist das Erfolgsrezept des Teams vom Irschenberg. Und das funktioniert perfekt. Der ehemalige Amateur-Radrennfahrer Christan Lichtenberg ist der Cheftrainer dieser Truppe. "Also, es ist schon manchmal so, dass es so heißt: 'Oh Gott, die Irschis!'", erklärt der Coach. Gerade in den weiblichen Klassen sei die Mannschaft "wirklich über sieben, acht Jahre sehr dominant unterwegs", sagt Lichtenberg. "Das ist schon etwas, was vielen ein bisschen Angst macht."

Dopjans will zu den Olympischen Spielen

Unterstützt wird Lichtenberg von seiner Ehefrau Claudia, die zwölf Jahre lang erfolgreiche Profi-Radrennfahrerin war. Jetzt coacht sie den weiblichen Nachwuchs. Und der hat Großes vor. "Olympia ist schon so ein Ziel, das man mal anpeilen kann. Das wäre schon megacool", sagt die 20-jährige Hanna Dopjans. Dafür will sie sich "die nächsten Jahre weiterentwickeln" in Richtung Profiteam. Die Maloja Pushbikers sollte man also weiter im Blick halten.