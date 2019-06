Bayerns Plan B: Ousmane Dembélé statt Leroy Sané?

Nach Medienberichten beschäftigen sich die Bayern-Verantwortlichen ernsthaft mit einer Verpflichtung Dembélés - falls sie chancenlos beim Werben um Leroy Sané bleiben. Nach englischen Medienberichten habe sich Sané in seinem Freundeskreis bereits geäußert, dass er lieber in England bleiben und nicht in die Bundesliga wechseln wolle.

Ousmane Dembélé - ein Transfer mit Risiken

Dembélé, der erst 2017 für rund 105 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Barcelona gewechselt war, ist dagegen nicht rundum glücklich in der katalanischen Hauptstadt. Sportlich ist er - trotz seiner außergewöhnlichen Klasse - nicht unumstritten. Die Vereinsverantwortlichen nerven zudem die ständigen Disziplinprobleme des französischen Nationalspielers. Mehrmals wurde Dembélé vom Klub wegen schlechter Ernährung, nächtlichen Spielsessions an der Konsole und Verspätungen beim Training gerügt.

Verwirrung um Dembélé vor spanischem Pokalendspiel

Schon mehrfach wurde in den spanische Medien über einen vorzeitigen Abgang des Franzosen spekuliert. Zuletzt sei seinem Berater sogar ein Ultimatum vom Verein gestellt worden sein, als Dembélé vor dem spanischen Pokalendspiel wieder einmal zu spät zum Training erschien. Dembélé behauptete dagegen, er habe sich vom Klub die Erlaubnis geholt, wegen einer Oberschenkelverletzung individuell mit einem Physiotherapeuten trainieren zu dürfen.

Per "Streik" von Dortmund nach Barcelona

Schon vor seinem Wechsel nach Barcelona hatte Dembélé die Dortmund-Verantwortlichen mit Abwesenheiten und Undiszipliniertheiten zur Verzweiflung getrieben. Zwei Wochen lang streikte er, selbst Geldstrafen beeindruckten ihn nicht - am Ende ließ ihn Dortmund ziehen.

Salihamidzic: Bayern will "einiges tun"

Der vermeintliche "Plan B" der Bayern könnte dennoch rasch zu einem Plan A werden. Die Bayern wissen, dass sie noch Handlunsgbedarf haben. "Wir müssen gelassen sein. Auf dem Transfermarkt muss man geduldig sein, warten und sehen, was möglich ist", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic zu Wochenbeginn: "Wir wollen einiges tun."

Angekündigt hatten die Münchner einen großen Transfersommer schon im Februar via Präsident Uli Hoeneß. "Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison ...", hatte Hoeneß da gesagt. An Neuzugängen stehen bisher aber nur die französischen Nationalspieler Lucas Hernández und Benjamin Pavard sowie der Hamburger Ergänzungsstürmer Jann-Fiete Arp.

Ex-Bayer Kroos glaubt nicht an Sané-Wechsel