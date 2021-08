Bayerns Hallen-Profivereine fordern Vollauslastung mit 3G

Die Interessengemeinschaft "Indoor-Teamsport-Bayern" kritisiert die bayerische Landesregierung scharf. Die Initiative, angeführt von Clubs wie den Nürnberg Ice Tigers, Brose Bamberg oder den Falcons Nürnberg, fordert die Vollauslastung ihrer Hallen unter Einhaltung der sogenannten 3G-Regel – wonach im konkreten Fall nur Geimpften, Genesenen oder Getesteten Zugang in die Hallen erlaubt wird.

Die Verantwortlichen der Handballteams HC Erlangen und Rimparer Wölfe, der Basketballclubs Brose Bamberg und Falcons Nürnberg, sowie der Eishockeyclubs Nürnberg Ice Tigers und ESV Kaufbeuren zeigen kein Verständnis für die neuerlichen Änderungen der bayerischen Infektionsschutzverordnung.

Während im Rest Deutschlands längst wieder bis zu 9.000 Zuschauern in den Hallen sitzen dürften, komme in Bayern kaum ein Verein über 1.000 hinaus, so der allgemeine Tenor. In Bayern gelte weiterhin 1,50 Meter Abstand zwischen jedem Sitz und eine FFP2-Maske als Notwendigkeit, sowie ein gültiges Alkoholverbot.

Vereine bangen wegen Corona-Auflagen um Existenz

Die Befürchtung der Vereine ist, dass mit diesen Regeln die Staatsregierung den Hallensport in Bayern eliminiert. Die Verantwortlichen fordern eine Gleichbehandlung mit dem Fußball. Die Aussage der Vereine ist klar: "Wir wollen durch unsere Zuschauer existieren, nicht durch Staatshilfen."

"Die wirtschaftlichen Folgen sind extrem. Es ist für viele, viele Vereine in Bayern existenzbedrohend. Da muss gehandelt werden", sagte der Geschäftsführer des Eishockey-Erstligisten Nürnberg Ice Tigers, Wolfgang Gastner. Die in Bayern gültige Corona-Maßnahmenverordnung sei eine "schallende Ohrfeige, ein Schlag ins Gesicht", da die Vereine nur wenige Fans in ihre Hallen lassen dürften.

Im schlimmsten Fall, so die Gruppe, bleibe nur noch die Klage auf Gleichbehandlung. Nur Tage oder Wochen vor dem Start in den meisten Ligen eine untragbare Situation für alle Vereine.

"Das ist in etwa so, als wenn ich in der Todeszelle bin, ein Gnadengesuch schreibe und die Antwort ist, dass der Henker kommt." Carsten Bisse, Präsident HC Erlangen, über die Veröffentlichung der 13. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Bayern

Zu der bayerischen Interessengemeinschaft "Indoor-Teamsport-Bayern" zählen 16 Profivereine aus dem Eishockey, Basketball und Handball. Münchner Klubs sind nicht darunter.