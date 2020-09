Bayerns Fußballverband will vor Gericht ziehen

Mitgliederbefragung: Soll der BFV vor Gericht ziehen?

Auslöser des Rundbriefs, der in einigen Passagen deutliche Worte Richtung Staatsregierung beinhaltet, ist eine BFV-Vorstandssitzung am Dienstagabend.

Die Verbandsverantwortlichen haben beschlossen, die Meinung ihrer Mitgliedsvereine in einer Online-Befragung einzuholen, um die zentrale Frage zu klären, "inwieweit der BFV als Interessenvertreter seiner über 1,6 Millionen Mitglieder den Rechtsweg beschreiten soll."

BFV glaubt nicht mehr an Spielbetrieb im September

Heißt kompakt: Der BFV will die Staatsregierung unter Druck setzen, endlich eine Entscheidung in Sachen Amateurfußball in Bayern zu treffen. Ursprünglich war die Wiederaufnahme des Spielbetriebs für Mitte September angepeilt.

Aber: "Nach heutigem Stand ist davon auszugehen, dass der Ministerrat in den nächsten zwei Wochen keine weiteren Lockerungen beschließen wird, was – unter Berücksichtigung einer für den Spielbetrieb zwingend erforderlichen Vorlaufzeit – Amateurfußball in Bayern im Monat September unmöglich macht", so Koch.