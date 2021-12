Bayerns Fußballerinnen nutzen Wolfsburgs Patzer nicht

Selina Cerci traf aus spitzem Winkel für die Gastgeberinnen (30.), und Giulia Gwinn verwandelte nach dem Seitenwechsel einen Strafstoß (49.). In der Schlussphase wurde es nochmal richtig spannend. Da scheiterte Marie-Therese Höbinger an der Latte. Damit blieb es bei der Punkteteilung. Passend dazu lautete die Bilanz des Bayern-Trainer Jens Scheuer: "Keine der Mannschaften hatte am Ende drei Punkte verdient. Es war zu ausgeglichen".

Bayernfrauen verpassen Herbstmeisterschaft

Die Fußballerinnen von Bayern München haben damit die Herbstmeisterschaft in der Frauen-Bundesliga verpasst. Die Bayernfrauen liegen weiter einen Punkt hinter dem Spitzenreiter VfL Wolfsburg (26).