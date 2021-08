Bayerns Fußball live im TV und Stream, alle Tore im Video

Vieles neu bei BR24 Sport seit dem Start der neuen Fußballsaison 2021/22: Alle Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga gibt es in der Radio-Livereportage in voller Länge. Jeweils ab Montag bietet BR24 Sport alle bayerischen Partien in Videozusammenfassungen an.

Schon mit dem Start der neuen Saison in der 2. Bundesliga im Juli hat in der ARD und bei BR24 Sport eine neue Zeitrechnung begonnen. Seit dieser Saison gibt es Videozusammenfassungen der Spiele aller bayerischen 2.-Liga-Klubs. Die Spiele selbst sind als Radio-Livereportagen in voller Länge zu hören.