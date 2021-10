"Bayerns Fitmacher" - Turnverband feiert 160. Geburtstag

Gründung des Bayerischen Turnverbands 1861

In Bayern schlossen sich 1861 Turnbegeisterte in Verbandsform zusammen, ein Jahr nach dem ersten Deutschen Turnfest in Coburg war der "Bayerische Turnverband" (BTV) geboren.

Heute hat der Verband knapp eine halbe Million Mitglieder in 1.500 Vereinen und ist der älteste und zweitgrößte Fachverband Bayerns. Wettkampf- und Breitensport sind gleichermaßen im BTV angesiedelt.