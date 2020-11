Bayerns eFootballer: Derbys zum Auftakt der Virtual Bundesliga

Die bayerischen eFootballmannschaften des FC Augsburg, des 1. FC Nürnberg, der SpVgg Greuther Fürth, der Würzburger Kickers und des SSV Jahn Regensburg sind am Mittwoch in die erst dritte Saison der Virtual Bundesliga (VBL) gestartet.

In der Liga - extra von der Deutschen Fußballliga (DFL) für eFootballmannschaften der Proficlubs aus der 1. und 2. Bundesliga gegründet, treten Profigamer im Spiel FIFA 21 gegeneinander an.

Bis zu neun Punkte pro Spieltag möglich

Gespielt werden pro Spieltag drei Partien: ein Einzelspiel auf der Playstation-Konsole, ein Einzelspiel auf der Xbox-Konsole und ein Teamspiel zwei gegen zwei. Am Ende eines Spieltags kann ein Team daher statt drei bis zu neun Punkte einfahren. Auch anders als beim analogen Fußball: Gleich zwei virtuelle Spieltage wurden zum Auftakt an einem Tag austragen.

Greuther Fürth an der Spitze der Gruppe

Bayerische Vereine sind gleich am ersten Spieltag aufeinander getroffen: In der Süd-Ost-Gruppe setzte sich Augsburg gegen Würzburg und Nürnberg gegen Regensburg durch. Und nach dem Abpfiff des 1. und 2. Spieltags führt Greuther Fürth die Süd-Ost-Gruppe mit 14 Punkten an. Der Club liegt mit neun Punkten auf Platz vier, der SSV Jahn mit acht Punkten auf Platz sechs. Augsburg und Würzburg haben bislang sechs Punkte auf dem Konto, wobei Augsburg noch ein Spieltag fehlt.

Meister wird in Play-Offs bestimmt

Da eSport für die Profifußballmannschaften immer interessanter wird, ist auch die Teilnehmerzahl über die Jahre stetig auf nun 22 eFootballmannschaften gewachsen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Gamer der Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga. Seit dieser Saison gibt es daher zwei Gruppen, Nord-West und Süd-Ost. Am Ende der Saison wird über Play-Offs dann der Meister ermittelt.

Titelverteidiger in der virtuellen Fußballliga ist Werder Bremen, das auf dem Rasen letztes Jahr gegen den Abstieg spielte. Interessant: Die großen Player im realen Fußballgeschäft sind in der VBL nicht vertreten. Der FC Bayern ist aber schon seit 2019 in der europäischen eFootball.Pro League aktiv und der BVB hat erst im Frühherbst dieses Jahres sein FIFA-21-Team vorgestellt.

eSport für Profis auch finanziell lukrativ

eSport ist in Europa ein eher noch unscheinbarer, aber wachsender Markt. In Asien erreichen Gamer oft ein Millionenpublikum. Dementsprechend hoch ist auch der Verdienst der Spieler dort. Aber auch deutsche FIFA-21-Profigamer können durchaus vierstellige Summen pro Monat verdienen.