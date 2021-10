Bayerns Basketballer verlieren dramatischen Euroleague-Auftakt

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase kassierten die Münchner Ende des ersten Viertels einen 0:7-Lauf und zu Beginn des zweiten Durchgangs einen 0:10-Lauf. Nur 18 Punkte hatten die Bayern, die auf Vladimir Lucic und Kapitän Nihad Djedovic verzichten mussten, nach 15 Minuten erzielt, zeitweise lagen sie mit 17 Zählern zurück. Anschließend fanden die Gäste offensiv ihren Rhythmus und verkürzten bis zur Pause auf 32:40.

Mit einem 16:2-Lauf stürmten die Münchner aus der Kabine, der dritte Spielabschnitt ging mit 26:14 an die Gäste. Im vierten Durchgang war Scottie Wilbekin (insgesamt 28 Punkte) von den Bayern nicht zu stoppen, 29 Sekunden vor Schluss traf Wilbekin zwei Freiwürfe zum 69:68 für Tel Aviv – der Endstand, weil die Münchener in den Schlusssekunden zwei Dreier verfehlten.

Bester Werfer auf Münchner Seite war Deshaun Thomas mit 15 Punkten.

FC Bayern Basketball festes Mitglied der Euroleague

Nachdem die Bayern in der vergangenen Saison als erste deutsche Mannschaft die Playoffs der europäischen Königsklasse erreicht hatten und nur knapp am Einzug ins Final Four scheiterten, sind die Ansprüche gewachsen.

Erstmals treten die Münchner als festes Mitglied in der Euroleague an, mit der A-Lizenz sind sie Gesellschafter in einem exklusiven Klub. "Das gibt uns natürlich auch Planungssicherheit", sagte FCB-Präsident Herbert Hainer. Er sei "sehr zuversichtlich, dass wir den Weg in die europäische Spitze schaffen".

Das Finalturnier der Euroleague findet im Mai 2022 in Berlin statt, bis dahin ist es für die Bayern ein weiter Weg, der im zweiten Spiel über den FC Barcelona führt. Die Katalanen kommen am 7. Oktober nach München.