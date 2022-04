Bayernliga: Ex-Löwe Mölders wird Spielertrainer in Landsberg

Der ehemalige Löwen-Stürmer Sascha Mölders geht in die fünfte Liga. Ab Sommer wird der 37-Jährige Spielertrainer beim TSV Landsberg aus der Bayernliga Süd. Aktuell sind die Landsberger dort Sechster. Mit Mölders zählen sie künftig vermutlich zu den Aufstiegskandidaten.

Der Mittelstürmer kehrt damit wieder näher an seinen Wohnort zurück, denn seitdem er im Winter beim TSV 1860 München seinen Vertrag aufgelöst hatte, spielt er für die SG Sonnenhof Großaspach in der Nähe von Stuttgart. Dort ist er spielender Co-Trainer. Mölders wohnt mit seiner Familie in Mering bei Augsburg, gebürtig stammt er aus dem Ruhrgebiet.

Zehn Jahre lang in Augsburg und München

Von 2011 an stürmte Mölders fünf Jahre lang für den Bundesligisten FC Augsburg, danach wechselte er zum TSV 1860 München und blieb dort ebenfalls fünf Jahre lang. In Liga zwei, vier und drei war Mölders jeweils dabei. In der Saison 2020/21 war Mölders Drittliga-Torschützenkönig, er wurde zum Publikumsliebling und druckte "Die Wampe von Giesing"-T-Shirts. Doch im vergangenen Winter löste er dann nach einer Freistellung des Klubs seinen Vertrag auf. "Danke an alle Fans, die immer zu mir gehalten haben", sagte Mölders zum Abschied.

Die Landsberger schreiben nun von "der hochkarätigsten Verstärkung in der Geschichte" des Vereins. Der Transfer kommt auch durch die Unterstützung des Klub-Hauptsponsors zustande.