FC Bayern Frauen vor Meisterstück: "Superheiß drauf"

Im Saisonendspurt wollen die Frauen des FC Bayern die Ernte der guten Arbeit einfahren. Gegen Freiburg soll am Sonntag (14 Uhr) der erste Teil des anvisierten Doubles aus Meisterschaft und DFB-Pokal eingetütet werden. "Das Bauchgefühl ist gut", sagt Carolin Simon. "Obwohl uns Freiburg das Leben immer schwer gemacht hat."

Es wäre der dritte Meistertitel, den die Münchnerinnen unter Trainer Alexander Straus holen und sollte es mit dem DFB-Pokal auch klappen das erste Double in der Geschichte des Vereins: Das "wäre einfach überragend, wenn man so etwas historisches jetzt schaffen würde", so Simon vor den entscheidenden Spielen.

Trotz Trainertrennung Fokus auf "wichtige Spiele"

Über all der Vorfreude steht allerdings am Ende der Saison ein unerwarteter Abschied. Trotz Erfolgs wird Straus die Bayernfrauen im Sommer vorzeitig verlassen. Die Trennungsmeldung kam nicht nur für die Abwehrspielerin überraschend. "Natürlich kann es für uns alle auch überraschend. Wir hatten eine sehr, sehr erfolgreiche und gute Zeit ... Wir haben eine Menge erlebt. Dementsprechend ist es immer schwer, wenn dann jemand geht". Die Enttäuschung soll aber hintenanstehen. "Es müssen noch Spiele gespielt werden. Wichtige Spiele für uns", unterstreicht Simon.

Historisches Double für Bayern Frauen? Alle Zeichen stehen gut!

Klara Bühl sieht die Mannschaft nach den freien Ostertagen jedenfalls bereit für die anstehenden Herausforderungen. Auf dem Platz habe man es im Training gespürt: "Frische Beine, frisch im Kopf", so Bühl. Es sei viel Spannung drin, so könne man "die zwei Spiele mit 100 Prozent angehn".

Zudem passen die Bedingungen aus ihrer Sicht perfekt: "Zuerst mal die Meisterschaft jetzt zuhause klarzumachen, vor den eigenen Fans im Wohnzimmer, quasi, wo wir uns super wohlfühlen. Besser kannst es dir nicht vorstellen. Deswegen sind wir da super heiß drauf". Als Krönung kommt dann am Donnerstag, 1. Mai um 16 Uhr noch das Pokalfinale. "Ich glaube, da können wir einfach noch alles toppen. Und so wollen wir das auch angehn".

Mit zwei Trophäen auf dem Münchner Rathausbalkon zu feiern, wäre jedenfalls ein besonderes Abschiedsgeschenk für Alexander Straus, den es für neue Aufgaben nach Los Angeles zieht. Er hinterlässt für seinen Nachfolger jedenfalls große Fußstapfen.