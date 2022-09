Bayernfrauen siegen dank Gwinns Eckballtreffer und später Tore

Der Sieg der Münchnerinnen durch den kuriosen Eckballtreffer sowie zwei weiteren Toren in der Schlussphase war bei weitem nicht so souverän, wie das Ergebnis klingt. Sie traten lange Zeit nicht wie ein Titelkandidat auf.

Langes Warten auf den ersten Treffer, der ist aber spektakulär

Nach rund einer Viertelstunde zeigten die Bayernfrauen den ersten ernstzunehmenden Abschluss. Anneke Borbe konnte (16.) den durch Georgia Stanway getretenen Ball im Nachfassen abfangen. Ansonsten agierten die Bayernfrauen ziemlich harmlos gegen die diszipliniert verteidigenden Bremerinnen. Saki Kumagai kam zwar aus zehn Metern Torentfernung zum Kopfball, traf aber nicht richtig und so ging (39.) die Kugel deutlich daneben.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schaffte Gwinn (45. +1) dann doch noch den Führungstreffer. Ihr gelang der Coup, einen Eckball von der linken Seite direkt im Werder-Kasten zu versenken.

Damnjanović und Dallmann erhöhen in den Schlussminuten

Auch in der zweiten Hälfte fehlte es bei den wenigen Offensivbemühungen der Bayernfrauen an der Präzision. Borbe konnte die Versuche von Stanway (49.) und Magull (54.) leicht festhalten. Auf der anderen Seite landete ein abgeblockter Freistoß bei Saskia Matheis, die den rechten Winkel (59.) nur knapp verfehlte. Ihr nächster Abschlussversuch (80.) ging nur Zentimeter am Pfosten vorbei. Kurz vor Schluss gelangen Jovana Damnjanović (86.) und Linda Dallmann (90.) die erlösenden Treffer zum 3:0-Sieg.