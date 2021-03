Bayernfrauen auf Titelkurs: auch nach 16 Spielen unbesiegt

Lina Magull brachte die Münchnerinnen in der 11. Minute per Elfmeter in Führung, Lea Schüller konnte nur wenig später erhöhen (16.). Ein weiterer Treffer von Schüller machte den Sieg perfekt (74.). Damit hatten die Bayernfrauen die zuvor ausgegebene Maßgabe von Trainer Jens Scheuer erfüllt. Die lautete schlichtweg: "Wir wollen ungeschlagen bleiben".

Optimalausbeute in der Liga und in der Champions League auf Kurs

Die Frauen des FC Bayern führen damit die Liga mit der Optimalausbeute von 48 Punkten vor dem VfL Wolfsburg an. Der Titelverteidiger liegt nach einem 2:0 (1:0) gegen Bayer Leverkusen weiter fünf Zähler zurück. Erst vor wenigen Tagen hatten die Münchnerinnen auch in der Champions League geglänzt und unbedrängt das Achtelfinale erreicht.