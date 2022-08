Bayernderby: Straubing Spiders empfangen Munich Cowboys

In der German Football League (GFL) erwarten die Straubing Spiders am Sonntag zum vielleicht letzten Heimspiel der Saison die Munich Cowboys. Spielbeginn im zum Spiders Dome umfunktionierten Stadion am Peterswöhrd ist um 14 Uhr.

Kampf ums Heimrecht in den Playoffs

Im Kampf ums Heimrecht in den Playoffs haben die Niederbayern am vergangenen Wochenende einen Dämpfer kassiert. Sie haben ihr Heimspiel gegen die Allgäu Comets überraschend deutlich verloren. Jetzt müssen die Spiders in den beiden Spielen gegen München und in Schwäbisch Hall gewinnen, um sicher das Heimrecht zu bekommen. Die Playoff-Teilnahme haben sich die Spiders als Aufsteiger mit sechs Siegen in acht Spielen bereits gesichert.

Nur ein Ziel - Heimsieg

Das Spiel gegen die Cowboys wird für die Spiders alles andere als leicht. Die Gäste führen in ihrer Gruppe mit deutlichem Vorsprung, sie haben ebenfalls sechs ihrer acht Spiele gewonnen. "Ein Derby 'Provinz' gegen München ist einfach was Besonderes, vor allem wenn wir es zu Hause austragen dürfen. Wir haben von Beginn an nur ein Ziel - Heimsieg", so Spiders-Kapitän Max Andorfer.