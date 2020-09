Hansi Flick: Sind immer in der Lage den Gegner zu schlagen

Nach den anstrengenden 120 Minuten gegen den FC Sevilla mit dem Titelgewinn im UEFA Super Cup geht es für die Münchner in der Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim. "Wir müssen kucken, wie alle so beisammen sind," danach werde man die Mannschaft zusammenstellen, sagt Hansi Flick und stellte klar. "Egal wer spielt, sind wir immer in der Lage, den Gegner zu schlagen."

Allerdings will Flick den Spielstil seiner Elf in den englischen Wochen anpassen. "Es gibt Situationen im Spiel, wo wir uns verbessern müssen. Wir haben uns gegen Sevilla teilweise selbst das Leben schwer gemacht, wo wir den Ball nicht richtig haben laufen lassen. Wenn wir den Ball haben, läuft der Ball. Hat der Gegner den Ball, laufen wir", erklärte der Fußballlehrer. Aber "wir wollen nichts an unserer Art Torchancen zu kreieren ändern. Wir wollen den Ball da zirkulieren lassen, wo der Gegner verwundbar ist und das ist in seiner Hälfte. Es war nicht alles perfekt und daran müssen wir arbeiten." Flick ist überzeugt: "Die Mannschaft wird wachsen müssen und das wird sie auch tun."

Sebastian Hoeneß will Flick-Elf weh tun

In Hoffenheim trifft das Team zum ersten Mal auf den ehemaligen Trainer der Bayern-Amateure Sebastian Hoeneß. Der kündigte vor dem Duell selbstbewusst an: "Wir wollen mutig sein. Wir wollen ihnen wehtun." Flick rechnet jedenfalls mit hoch motivierten Hoffenheimern: "Sie werden heiß sein und versuchen gegen uns zu gewinnen", weiß der 55-jährige Titelsammler, der für Hoeneß nur lobende Worte findet: "Er hat hier bei der U23 einen herausragenden Job gemacht." Er sei ein junger Trainer, "der sehr modern spielen lassen mag."

Einsatz von Coman und Martinez offen

Ob Kingsley Coman nach seiner häuslichen Quarantäne zum Einsatz kommt, wollte sich Flick noch nicht festlegen. "Bei Kingsley weiß ich es ehrlich gesagt noch gar nicht. Er hatte gestern noch einen Test. Wenn der negativ ist, kann er wieder mit uns trainieren. Er hat jetzt zwei Wochen Cybertraining gemacht. Wir müssen das Training abwarten und dann schauen, ob wir ihn nach Hoffenheim mitnehmen. Er wäre natürlich eine gute Option." Auch bei "Mr. Supercup" Javi Martinez, der die Bayern wohl bald verlassen wird, ließ Flick einen Einsatz offen. "Solange er in meiner Mannschaft ist, werde ich ihn auch einsetzen."