Bayerncoach Flick: "Müdigkeit" kein Grund für 1:4-Niederlage

Flick: Keine Lust auf "Müdigkeit"

Dass es vielleicht doch an einer gewissen Müdigkeit liegen könnte, schließlich waren seit dem Supercup-Finale in Budapest nicht einmal 67 Stunden vergangen? "Ich schiebe das nicht alles auf Müdigkeit", betonte Flick. Stattdessen gab's viel Lob für Gegner Hoffenheim: "Ein Riesenkompliment an Hoffenheim. Hoffenheim hat eine sehr starke Leistung gezeigt, Kompliment auch an Sebastian Hoeneß."

Flick wollte die Partie einfach nur "abhaken", bei sich wiederholenden Fragen, ob das Sevilla-Match vielleicht doch zu anstrengend war, wurde er einsilbig. Ob es in Zukunft mehr solche Spiele wegen Müdigkeit geben könnte? "Das hoffe ich nicht." War das Team mental oder körperlich müde? "Wir hatten einen Gegner und der war sehr gut." Mehr war Flick zum vermeintlich spannendsten Thema rund ums Spiel nicht zu entlocken.