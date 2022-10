Bayern zurück in der Krise? Es fehlt die letzte Konsequenz

Oliver Kahn sah das Unheil kommen. Sekunden bevor Anthony Modeste zum 2:2-Ausgleich einnetzte, schlug der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern seine Hände über dem Kopf zusammen. Beim Kopfballtreffer des Dortmunders rutschte der Ex-Bayern-Torwart seine Sitzschale herunter. Dem Treffer folgte ein Titan-Schrei, den man seit seiner aktiven Zeit nicht mehr sah.

Dass der Rekordmeister gegen den BVB nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus kam, ist nicht das eigentliche Problem. Viel mehr geht es um die Art und Weise, wie dieses Unentschieden zustande kam und dass der FC Bayern München einen sicher geglaubten 2:0-Sieg in letzter Sekunde aus der Hand gab.

Goretzka: Die "letzte Konsequenz" fehlt

"Wenn wir das dritte Tor machen, ist das Spiel erledigt", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Damit dürfte er recht haben, doch eben dieses dritte Tor, "die letzte Konsequenz", wie Leon Goretzka im BR24 Sport-Interview sagte, fehlt den Bayern in dieser Saison. Das zeigte sich bei den Unentschieden gegen den VfB Stuttgart, Union Berlin und Borussia Mönchengladbach sowie bei der Niederlage gegen den FC Augsburg.

Die letzte Konsequenz fehlte aber auch bereits in dieser ersten Halbzeit. Die Bayern kamen nur zu einem Torschuss, die Führung war schmeichelhaft, das Spiel bis zum Wiederanpfiff völlig offen. Die Bayern hatten "zu viele Ballverluste durch sehr viel direktes Spiel", sagte Nagelsmann.

Bayern taucht in der Schlussphase unter

In der zweiten Halbzeit dominierten die Münchner die Partie - zumindest 20 Minuten lang. Dortmund hatte große Probleme das Spiel der Bayern in den Griff zu bekommen. Erst die Einwechslung von Anthony Modeste brachte die Wende im BVB-Spiel. "Aus einer ungefährlichen Situation bekommen wir den Anschlusstreffer, den wir vorher besser verteidigen können", sagte der FCB-Coach.

Der BVB-Stürmer belebte die Offensive, bereitete erst das 2:1 vor und erzielte dann selbst den Last-Minute-Ausgleich. Von den Münchnern war in der Schlussphase kaum noch etwas zu sehen. "Am Ende war es trotzdem eine gerechte Punkteteilung aufgrund der Leistung. Ärgerlich für uns, aber so ist das leider manchmal", fasste Nagelsmann zusammen.

Ärgerlich war es in jedem Fall. Denn die Krise, in der sich die Bayern befinden, ist noch längst nicht abgehakt. Von den letzten sechs Bundesligaspielen gewann der FCB nur eins.