Bayern wird Meister? Nur die Statistik sagt bisher "Ja"

Turbulente Schlussphase der Hinrunde

In der Hinrunde verlor der FC Bayern am 11. Spieltag nach einem 1:1 bei Union Berlin die Tabellenführung an Bayer Leverkusen. Die eroberten die Münchner zwar bis zur Winterpause zurück.

Doch war dem Team von Hansi Flick phasenweise doch eine gewisse Müdigkeit anzumerken. Knappe Siege, häufige Rückstände, eine Niederlage, dazu Spiele zwischen den Extremen wie beim 5:2 nach 0:2-Rückstand gegen Mainz.

Nur, weil auch Leipzig nicht fehlerfrei durch die Hinrunde marschierte, waren die Bayern mit vier Punkten Vorsprung Halbzeitmeister. Die Bayern holten von 21 möglichen Punkten an den letzten sieben Hinrundenspieltagen 16, Leipzig 14.

Lewandowskis Traumquote: Zwei Drittel der Bayerntore

Aber: In der Schlussphase der Hinrunde war es vor allem Robert Lewandowski, der den Bayern mit entscheidenden Toren wichtige Punkte sicherte - wie etwa beim 2:1 in der Nachspielzeit bei Bayer Leverkusen. Zehn der 15 Treffer an den letzten sieben Spieltagen der Hinrunde erzielte Lewandowski.

16 Punkte wie in der Schlussphase der Hinrunde würden den Bayern zwar locker zum Titel reichen. Doch wer schießt die Lewandowski-Tore, solange der Weltfußballer noch verletzt ist?

Das Restprogramm von Bayern und Leipzig

FC Bayern: Union Berlin (Heim/Hinspiel 1:1), VfL Wolfsburg (Auswärts/2:1), Bayer Leverkusen (Heim/2:1), 1. FSV Mainz (Auswärts/5:2), Borussia Mönchengladbach (Heim/2:3), SC Freiburg (Auswärts/2:1), FC Augsburg (Heim/1:0)

RB Leipzig: Bremen (Auswärts/Hinspiel 2:0), 1899 Hoffenheim (Heim/1:0), 1. FC Köln (Auswärts/0:0), VfB Stuttgart (Heim/1:0), Borussia Dortmund (Auswärts/1:3), VfL Wolfsburg (Heim/2:2), Union Berlin (Auswärts/1:0)