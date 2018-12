Bayern weiter mit Problemen, Pavard kommt wohl vorerst nicht

Gruppensieg in der Tasche, aber die Probleme der vergangenen Wochen nicht ausgeräumt: Der FC Bayern München geht mit gemischten Gefühlen aus dem Champions-League-Spiel am Mittwoch. Beim hart erkämpften 3:3 (1:0) bei Ajax Amsterdam zeigten die Bayern kein gutes Spiel, waren dem Gegner bei weniger Torschüssen und Ballbesitz auch statistisch unterlegen.

Sportdirektor Salihamidzic zu Pavard

"Wir sind Gruppensieger - das ist das einzig Positive", sagte ein durchschwitzter Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der sich sehr kritisch gab. "Wir haben den Ball heute nicht gut laufen lassen und uns hinten reindrängen lassen." Er solle sich mehr profilieren, hatte Vorstand Karl-Heinz Rummenigge kürzlich gefordert. Der Umbruch ist in vollem Gang. Arjen Robben und Franck Ribéry erhalten wohl keinen neuen Vertrag. Zur Personalie des Stuttgarters Benjamin Pavard sagte Salihamidzic nach dem Spiel offen: "Stuttgart ist in keiner guten Situation, also wird ein Transfer im Winter wohl nicht in Frage kommen." Zuletzt hatte es dazu viele Spekulationen gegeben.

Kovac beschwichtigt

Trainer Niko Kovac beschwichtigte nach der Partie: "Wir hätten das Spiel eher zumachen müssen, dieses Fußball-Spektakel war Werbung für den Fußball." Sechs Tore, zwei Rote Karten und zwei Elfmeter sorgten für ein Auf und Ab der Gefühle auf beiden Seiten. Insgesamt offenbarten die Bayern aber gerade in der Abwehr erneut eklatante Schwächen: Der formschwache Jérôme Boateng verursachte ungeschickt einen Elfmeter, selbst nach der 3:2-Führung ließen sich die Münchner in der Nachspielzeit auskontern.

Hammer-Los erstmal unwahrscheinlich

In jedem Fall haben sich die Bayern die bestmögliche Ausgangssituation für das Achtelfinale geschaffen. Dort treffen sie nun auf einen Gruppenzweiten und ein Hammer-Gegner wie Barcelona, Madrid oder Manchester City bleibt ihnen erstmal erspart. Lose wie Atlético Madrid und FC Liverpool sind aber möglich. Den Ansprüchen der Münchner dürfte die aktuelle Leistung aber nach wie vor nicht genügen. Auch wenn Kapitän Manuel Neuer meinte: "Ajax ist einfach gut, das haben wir schon in München gesehen." In der Königsklasse warten bald ganz andere Gegner.