Bayern-Verteidiger Davies auf dem Weg zurück

Harte Zeit für den Kopf

Die zurückliegenden Wochen seien für ihn aber schwer gewesen. "Die letzten vier bis acht waren sehr langweilig, hart für meinen Kopf. Ich habe viel Musik in meinem Studio gemacht. Meine Familie war lange hier und ich habe ein-, zweimal meine Freundin in Paris besucht. Und sonst: Warten, warten, warten ...", so Davies.

Tabellenführer FC Bayern muss nach der Länderspielpause am 2. April beim SC Freiburg antreten. Die Münchner haben sieben Spieltage vor dem Saisonende in der Bundesliga sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund. Im Champions-League-Viertelfinale wartet der FC Villareal.