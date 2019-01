Bayern verpassen Euroleague-Überraschung in Moskau

Die Bayern, beim Hinspiel in eigener Halle noch klar unterlegen (79:93), erwischten in Moskau einen Traumstart und führten gegen Ende des ersten Viertels deutlich (20:6/9. Minute). Doch die Gastgeber kamen im weiteren Spielverlauf zurück, das Duell war völlig offen. Gut vier Minuten vor Schluss ließen die Bayern den dreimaligen EuroLeague-Sieger bis auf sechs Punkte davonziehen (64:70/37.) und erholten sich davon nicht mehr. ZSKA um seinen Topscorer Will Clyburn (20 Punkte), ehemaliger Spieler von ratiopharm Ulm, ließ nichts mehr anbrennen. Beste Werfer der Gäste waren Petteri Koponen und Nihad Djedovic (je 12).

Einzug ins Viertelfinale trotzdem möglich

Mit einer Bilanz von neun Siegen und zehn Niederlagen ist der angestrebte Einzug der Münchner ins Viertelfinale trotz der Niederlage weiter drin. In der kommenden Woche fliegen die Bayern erneut nach Moskau. Am Freitag (18.00 Uhr) geht es gegen den ZSKA-Stadtrivale Khimki.