Bayern und Olympia: Heldengeschichten aus fünf Jahrzehnten

Wenn Alois Schloder von seinem größten Erfolg in seiner Sportlerkarriere spricht, haben die Zuhörer das Gefühl, live dabei zu sein. Die Umgebung hilft: Vor Schloder baut sich eine mannshohe Puppe auf. Sie trägt ein Trikot mit schwarz-gelben Streifen und dem Buchstaben C auf der Brust. In der Hand hält das Mannequin einen Schläger. An den Füßen sind weiß-rote Schlittschuhe, die Alois Schloder einst zum Erfolg geführt haben - bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck.

Damals hat die deutsche Eishockeynationalmannschaft überraschend die Bronzemedaille gewonnen. Ein Stück Sportgeschichte, das ab Dienstag im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg zu sehen ist.

Olympia - Mehr als München 1972

Anlässlich des 50. Jubiläums der Olympischen Spiele 1972 in München widmet sich dort eine Sonderausstellung der Geschichte von "Bayern und Olympia". Die bisher einzigen Sommerspiele auf bayerischen Boden nehmen aber nur einen kleinen Teil ein. Im Mittelpunkt: die bayerischen Athleten. Viele ehemalige Olympioniken haben dafür Exponate beigesteuert und auch die Idee für die Ausstellung stammt von den Spielern. Genauer gesagt: von ehemaligen Athleten beim Olympiastammtisch.

"Wir haben so viele Medaillengewinner bei uns in Bayern. Daher haben wir gesagt: Wir müssen etwas machen", erzählt Alois Schloder, selbst Sammler von allen Gegenständen rund um Olympia. Dabei war das Jubiläum für viele nicht das Hauptargument, dem Museum ihre wichtigsten Erinnerungstücke zu schenken.

Wintersport vergoldet bayerische Olympia-Bilanz

Sei es die Goldmedaille von Markus Wasmeier, die der Skirennläufer 1994 in Lillehammer errungen hat. Oder Medaillen samt Gewehr von Laura Dahlmeier, die die Biathletin 2018 im südkoreanischen Pyeongchang eingefahren hat: In einer Vitrine reihen sich die Medaillen, von der Decke fliegt ein Skispringer herab. Es ist kaum zu übersehen: Vor allem der Wintersport vergoldet die bayerische Olympia-Bilanz und die Ausstellung.

Auch Manfred Schnelldorfer hat seine Schlittschuhe an das Haus der Bayerischen Geschichte übergeben. Auf ihnen hat er bei den Olympischen Spielen 1964 in Innsbruck die bisher einzige Goldmedaille im Eiskunstlauf für Deutschland geholt. Das Eisen unter den schwarzen Lederschuhen glänzt immer noch wie damals. "Ich bin vor zwei Jahren noch damit gelaufen", sagt der 79-Jährige. Da die Beine aber nicht mehr so mitmachen, sei jetzt Schluss. "Was sollen die zuhause jetzt noch rumstehen."