Bayern trifft, FCA in Rage, Fürth-Pech - die Bundesliga im Video

Der FC Bayern trifft weiter und sorgt trotzdem für Diskussionen. Der FCA redet sich nach einem nicht-bundesligatauglichen Auftritt in Mainz in Rage. Und Fürth verpasst in Leipzig eine Überraschung - alle Tore und Highlights des 9. Spieltags im Video.