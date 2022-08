Bayern-Treffer: Stefan Held - sein Name ist Programm

Sein Name ist Programm: Stefan Held ist der Held in Geiselbullach: Dem Torhüter gelang etwas ganz Seltenes: Sein Abschlag landete im gegnerischen Tor! Für diesen grandiosen Treffer wurde er mit dem Bayern-Treffer im Juli geehrt. Laut seinem Zwillingsbruder Martin war das so gewollt: "Er hat gesehen, dass der Torwart weit draußen war - dann hat er es versucht und es hat funktioniert."

Das ist der Bayern-Treffer

Bei der gemeinsamen Aktion "Bayern-Treffer" küren BR Fernsehen und der Bayerische Fußball-Verband den bayerischen Torschützen des Monats. Die schönsten Tore eines Monats werden immer Anfang des Folgemonats im BR Fernsehen vorgestellt. Per Zuschauerabstimmung ermitteln wir dann den Gewinner.