Bayern-Treffer des Jahres: Traumfreistoß von Amelie Zimmermann

Auf dem 26. Ordentlichen Verbandstag des Bayerischen Fußball-Verbandes in Bad Gögging überreichten der DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der scheidende BFV-Präsident Rainer Koch sowie der Sportchef des Bayerischen Rundfunks Christoph Netzel den großen silbernen Henkelpokal an die stolze Siegerin.

"Wir wollen dem Amateurfußball ein Bild und eine Stimme geben. Auf diese Weise können wir den Menschen da draußen zeigen, wo der Fußball sein Herz hat, nämlich an der Basis. Deswegen freut es mich besonders, diesen Preis heute an Amelie Zimmermann übergeben zu können". Der scheidende BFV-Präsident Rainer Koch

Bayerntreffer-Siegerin zu Besuch in Blickpunkt Sport im August

Neben der begehrten Trophäe darf sich Zimmermann auch über einen Besuch mit gesamter Mannschaft in der Sendung "Blickpunkt Sport" im Bayerischen Fernsehen am 7. August 2022 ab 21.45 Uhr freuen.

"Wir geben dem Amateurfußball eine Plattform. Amateurfußball ist die Basis für den Profifußball, die Champions League, die Nationalmannschaft. Das Wohl der bayerischen Amateurvereine liegt uns sehr am Herzen. Das zeigt der ‚Bayern-Treffer‘ eindrucksvoll. Zum zwölften Mal verleihen wir heute den ‚Bayern-Treffer des Jahres‘, das ist eine herausragende Tradition." BR-Sportchef Christoph Netzel

Torschützin des Jahres Zimmermann: Fußballerin von Klein auf

In der Wahl zum Bayerntreffer des Jahres setzte sich die 16-jährige Nachwuchs-Kickerin gegen elf weitere Kandidaten in der Wahl durch. Zimmermann kickt für den Freien TUS Regensburg auf den Flügeln. Mit nur drei Jahren begann sie mit dem Fußballspielen. Ab der dritten Klasse war sie Teil der Fußball AG und in den Sommerferien 2015 nahm sie an der Fußballschule von Hans Dorfner teil. Von da an wurde ihr klar, dass sie Fußball spielen möchte.

Mittlerweile spielt Zimmermann, oder wie sie sich selbst nennt AZ7, in der C-Mädchenmannschaft des Freien TUS Regensburg. Nebenher trainiert sie auch die Mädchen der D-Mannschaft.