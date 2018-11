Bayern-Trainer Niko Kovac, der Alleingelassene

Dem früheren FC-Bayern-Spieler Mehmet Scholl wird das Zitat zugeschrieben, dass er im nächsten Leben Spielerfrau beim FC Bayern werden wolle, wohl wissend, dass das Leben an der Seite eines Profifußballers angenehm und eben vor allem jenseits der Öffentlichkeit stattfindet. Durch die sozialen Netzwerke hat sich vieles verändert. Die Ehefrauen und Freundinnen - im Englischen hat sich das Kürzel WAGs ("wives and girlfirends") etabliert - rutschen mehr und mehr in die Öffentlichkeit, teilweise sogar mehr als ihre kickenden Partner.

Wenn Cathy Hummels bei Instagram Babybilder oder Beauty- und Stylingtipps in die weiten des Internet schickt, erreicht sie mit machen Posts mehr "Likes" als Ehemann Mats mit Szenen aus seinem Fußballerleben. Auch Lisa Müller erreicht mit ihren Posts bei Instagram regelmäßige fünfstellige Like-Zahlen und eine nicht unerhebliche Reichweite. Wie konnte ihr also die Wucht ihres kritischen Kovac-Posts nicht bewusst sein?

Kovac tat gut daran, den Post nicht weiter zu kommentieren. Bloß nicht noch eine Baustelle aufmachen. Zustände wie im vergangenen Jahrtausend, als Spielerfrauen wie Gaby Schuster und Bianca Illgner als Managerinnen und knallharte Anwälte ihrer Ehemänner in der Branche gefürchtet waren, kann der FC Bayern jetzt nicht auch noch brauchen. Zwei grundsätzliche Probleme hat er ohnehin.

Wie groß ist Kovac' Rückhalt bei den Bayern-Bossen?

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß stapften nach dem 1:1 gegen Freiburg wortlos davon. Dabei hätte man nach der aufsehenerregenden Medienschelte-Pressekoferenz Mitte Oktober doch eigentlich damit rechnen können, dass sich das allmächtige Führungsduo wortgewaltig vor Trainer und Mannschaft stellt.

Immerhin Sportdirektor Hasan Salihamidzic sprach kurz und wirkte dünnhäutig. "Fragen Sie bitte solche blödsinnigen Fragen nicht", raunzte Salihamidzic einem Fragesteller entgegen, der wissen wollte, ob Kovac' Job bei einer Niederlage im nächsten Bundesligaspiel gegen Spitzenreiter Dortmund in Gefahr wäre.

Ansonsten wirkte Salihamidzic ratlos und auch schlecht vorbereitet auf die Reporterfragen. Warum die Mannschaft denn seit Wochen auf der Stelle trete die Fortschritte, die Niko Kovac immer ankündigt, nicht kommen? "Ja, das Frag ich mich auch. Das ist nicht zu beantworten", sagte Salihamidzic. Und wirkte dabei nicht anders als die FC-Bayern-Spieler nach der Partie.

"Die ersten 20 Minuten sahen nach Fußball, nach Freude, nach Druck aus. Aber wir haben nicht die Tore gemacht. Dann wurde es langsamer und langsamer." FC-Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic

Wo ist das Selbstvertrauen geblieben?

In Sachen Ratlosigkeit stand Salihamidzic in einer Reihe mit den Spielern. Thomas Müller, der - solange man sich zurückerinnern kann - jedes Spiel mit humorvoller Art analysieren konnte, wirkt in diesen Tagen wie ein Politiker kurz vor dem Ende seiner Amtszeit: Staatsmännisch erläuterte Müller auch nach dem Freiburg-Spiel die Bayern-Probleme, Lösungen hatte er aber nicht. Nicht einmal humoristische.

"Es hilft nichts, wenn wir jetzt auseinanderfallen", sagte Müller: "Wir müssen Flagge zeigen und uns zusammenreißen, es ist jetzt unsere Aufgabe, unseren Mann zu stehen." Es erinnert an die Durchhalteparolen nach dem schwachen 2:1-Pokalsieg beim SV Rödinghausen. "Mund abputzen, weiter geht's", hatte Müller da gefordert.

"Das tiefe Selbstvertrauen, das fehlt uns im Moment." Thomas Müller nach dem Freiburg-Spiel

Auch Torwart und Kapitän Manuel Neuer, üblicherweise Führungsspieler mit klaren Worten und treffenden Analysen, wirkte ungewohnt ratlos. "Wir haben Sequenzen, wo wir es richtig gut machen. Die Frage ist, warum machen wir es dann nicht weiter so." Auch 1:0-Torschütze Serge Gnabry hat keine richtig Antwort parat, wieso die Münchner viel Ballbesitz und Dominanz derzeit nicht in Tore ummünzen können.