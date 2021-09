Bayern-Trainer Nagelsmann: Coman muss nach Herz-OP aussetzen

Tolisso fehlt gegen Bochum

Ändern soll sich die Tabellenkonstellation baldmöglichst, daher fordert Nagelsmann in der Pressekonferenz auch gegen Bochum einen Erfolg. "Egal, wer der Gegner ist, du musst immer an die Grenze gehen. Wir werden niemanden unterschätzen. Auch wenn Bochum noch nicht so viele Punkte hat, machen sie es gut, sie haben ihre Struktur aus der Aufstiegssaison beibehalten, einen Torwart, der viele gute Bälle spielt."

Coman wurde am Donnerstag operiert

Nur zwei Münchner können am Wochenende nicht mitwirken: Corentin Tolisso fällt mit Schmerzen an der Wade aus und Kingsley Coman wurde am Donnerstag am Herzen operiert. "Doktor Nagelsmann", wie ihn der Pressesprecher nannte, klärte aber schnell darüber auf, dass die OP weit weniger schlimm ist als man annehmen könnte. "Er hatte einen kleinen, leichten zusätzlichen Herzschlag, eine leichte Rhythmus-Störung. Er hatte kurzzeitig teilweise weniger Luft."

Deshalb haben sich die Münchner nach einem Langzeit-EKG für den Eingriff entschieden. "Das ist nicht so krass, das haben mehrere Menschen", fügte der Coach noch unaufgeregt hinzu, "aber es ist ein Unterschied, ob meine größte Anstrengung ist, zum Kühlschrank zu gehen und mir ein kühles Helles zu holen - oder ob ich Leistungssportler bin." Coman habe nun lediglich Wundschmerzen und soll am Dienstag wieder Cardio-Training absolvieren. In anderthalb Wochen könnte er ins Team zurückkehren.