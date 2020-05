Bayern-Trainer Flick vor Neustart: "Jeder fängt bei Null an"

Für Flick wird beim Neustart entscheidend sein, wer sich am schnellsten und besten auf die sogenannten Geisterspiele einstellen kann. "Spiele ohne Zuschauer sind etwas Besonderes. Da geht es um die Mentalität", sagte der 55-Jährige. Man müsse "die Situation annehmen", auch wenn sie eine ganz neue Herausforderung ist: "Was vorher war in dieser Saison, interessiert nicht mehr. Jeder fängt bei Null an", erklärte der Trainer des FC Bayern München.

Flicks erstes Spiel nach der Vertragsverlängerung

Nach einer extrem kurzen Vorbereitungsphase mit dem erst jetzt wieder erlaubten Mannschaftstraining erwartet alle Klubs ein Kaltstart nach zwei Monaten Wettkampfpause. Für den Tabellenführer geht es zum Auftakt zum 1. FC Union Berlin. Für Flick ist es die erste Partie nach seiner Vertragsverlängerung. Und gleich geht es auch wieder um die Verteidigung oder den Ausbau der Spitzenposition. Der vier Punkte hinter den Münchnern auf Platz zwei liegende Titelkonkurrent Borussia Dortmund empfängt im brisanten Revierderby den FC Schalke 04.

Flick: "Vertrauen der Politik rechtfertigen"

Profis, Trainer und Betreuer müssen sich im Rahmen des DFL-Konzeptes für die Partien ohne Publikum strengen Hygieneregeln unterwerfen. Die Politik hat dem Profifußball die Chance gegeben, die Saison trotz der Corona-Krise unter den strengen Auflagen zuende spielen zu können. Dementsprechend geht es laut Flick jetzt auch darum, "das Vertrauen der Politik zu rechtfertigen".