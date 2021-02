Bayern-Trainer Flick über Erfolge: "Dankbar sein"

Angesichts der historischen Chance, bei der Klub-WM den sechsten Titel innerhalb eines Jahres zu holen, blickt Trainer Flick auf der Pressekonferenz am Mittwoch zurück: "In dieser kurzen Zeit habe ich viel erlebt", sagte er. "Es ist wichtig, dass man Spaß hat an dem was man macht - und auch dankbar ist. Wir können einen Job machen, den andere momentan nicht machen können oder dürfen. Wir sind in einer exponierten Situation."

Flick mit historischen Zahlen

Flick könnte mit dem FC Bayern nach Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League, nationalem und europäischem Supercup jetzt den sechsten Titel binnen 12 Monaten holen. Er hätte dann als Trainer quasi alle wichtigen Trophäen gewonnen, nachdem er 2014 als Co-Trainer mit Deutschland den Weltmeister-Titel feierte. Mit einem Punkteschnitt von 2,53 in der Bundesliga und 2,65 wettbewerbsübergreifend ist er seit seinem Amtsantritt beim FCB der mit Abstand erfolgreichste Trainer der Welt. "Ich habe hier ein Top-Trainerteam, eine Top-Mannschaft und einen überragenden Verein", stellte der 55-Jährige fest.

Gleichzeitig weiß er um die Flüchtigkeit des Erfolgs, der auch ihn nach dem Pokal-Aus in Kiel traf: "Der Druck bei Bayern ist sehr groß, das sieht man schon daran, dass nach zwei Niederlagen alles in Frage gestellt wurde."

Erfolg in Zeiten von Corona

Einziger Wermutstropfen des Flick'schen Erfolgs: Die meisten Siege wurden wegen des Coronavirus ohne Zuschauer gefeiert. Auch der Bayern-Trainer hofft, dass sich das bald ändert und "Normalität einkehrt". Er will sich deshalb impfen lassen, wenn er an der Reihe ist.