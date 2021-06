Bayern-Torwart Nübel auf Leihbasis nach Monaco

Die Berater des 24-Jährigen bestätigten den Transfer jetzt. Der Ersatzkeeper des deutschen Rekordmeisters flog am Freitag nach Monaco, um dort bis Samstag den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Beim Dritten der Ligue 1 wird Nübel unter dem ehemaligen Bayern-Coach Niko Kovac trainieren und Teamkollege von Nationalspieler Kevin Volland werden.

Nübel möchte mehr Spielpraxis

Nübel war im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister nach München gewechselt. Er soll langfristig als Neuer-Nachfolger aufgebaut werden. In der abgelaufenen Spielzeit kam er aber nur zu vier Einsätzen, zweimal in der Champions League, einmal im DFB-Pokal und einmal in der Bundesliga. Nübel möchte mehr Spielpraxis bekommen und deshalb wird er ausgeliehen. Er hat in München noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Ulreich kommt wohl zurück an die Isar

Um die Lücke hinter Neuer zu schließen, soll nun Sven Ulreich knapp ein Jahr nach seinem Abschied nach München zurückkehren. Der 32-Jährige war im vergangenen Jahr zum Hamburger SV in die 2. Bundesliga gewechselt, verpasste aber mit den Hanseaten den Aufstieg. Ulreich und der HSV lösten nach der Saison den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen auf.