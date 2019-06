Bayern-Torhüter Ulreich erstmals für das DFB-Team nominiert

"Sven hat sich diese Berufung verdient. Wenn er in dieser Saison gebraucht wurde, war er da und hat beim FC Bayern Top-Leistungen gezeigt. Das ist eine große Qualität", sagte Bundestorwarttrainer Andreas Köpke. Der 30-Jährige stand bisher nur in den Nachwuchsauswahlen des DFB im Kasten, bei der U16 kam er auf zwei Einsätze, für die U19 und für die U21 spielte er jeweils drei Mal. Beim FC Bayern München hegte er in insgesamt 44 Partien das Gehäuse. In abgelaufenen Spielzeit bestritt er beim Rekordmeister insgesamt zwölf Bundesliga- beziehungsweise DFB-Pokalspiele. Als Stammkeeper Manuel Neuer verletzt ausgefallen war, hatte er damit einen wichtigen Anteil am Double-Gewinn der Bayern.

Leno und ter Stegen fallen aus, der Bundestrainer auch

Vor Leno hatte Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona verletzungsbedingt für den Saisonabschluss der DFB-Elf absagen müssen. Zum Torwartpool für den Länderspiel-Doppelpack gehören neben Ulreich sein Vereinskollege und Kapitän Manuel Neuer sowie der Frankfurter Kevin Trapp. Wegen einer stationären Behandlung nach einem Sportunfall kann auch Bundestrainer Joachim Löw sein Team derzeit nicht betreuen, ihn vertritt Co-Trainer Marcus Sorg. Unterstützung erfährt der Trainer dabei durch Antonio di Salvo aus dem Coaching-Team der U21-Mannschaft.