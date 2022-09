Bayern-Topspiel gegen Union: Nagelsmann und die "Brechstange"

Union Berlin ähnelt Inter Mailand

Der Bayern-Couch hat bei der Analyse sogar Ähnlichkeiten mit dem am kommenden anstehenden Bayern-Gegner in der Königsklasse entdeckt: "Inter und Union ähneln sich in manchen Punkten, gerade mit ihren zwei Stürmern. Sie versuchen mit Flanken auf die ballferne Seite zu kommen." Für Mailand werde es "kein schlechtes Scoutingspiel.“

Das Mittel gegen Union hat der Fußballlehrer schon parat. "Wenn der Gegner so tief steht, muss man oft die Brechstange auspacken", sagte Nagelsmann vor dem Bundesliga-Spitzenspiel (Samstag, 15.30 Uhr, Radio-Livereportage und Ticker im Livecenter von BR24 Sport): "Aber wir versuchen's vorher auf eine andere Art und Weise." Anders ausgedrückt: Die Bayern wollen's spielerisch lösen, sind aber auch auf hartes Arbeiten eingestellt.

Tel fällt aus - Pavard von Beginn an dabei

Verzichten muss Nagelsmann allerdings auf den aktuell jüngsten Bayern-Torschützen. "Mathys Tel fällt aus, er hat einen kleinen Kapseleinriss. Wahrscheinlich geht es am Dienstag wieder." Auch Bouna Sarr werde wegen Patellasehnen-Problemen nicht dabei sein. "Sonst sind alle fit."

Die einsatzfähigen Spieler müssten sich insgesamt auf einen größeren Konkurrenzkampf einstellen. "Es ist wichtig, dass die Stimmung gut bleibt. Jeder Spieler muss alles dafür tun, dass das so bleibt,“ mahnt Nagelsmann und kündigte Veränderungen in der Startelf an.

Gegen Union werde er wieder "etwas wechseln. Benji Pavard wird sicherlich wieder beginnen. Auch die Spieler, die im Pokal nicht gespielt haben, werden wieder reinkommen."