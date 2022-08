Bayern-Stürmer Zirkzee nach Bologna - Vidovic wird ausgeliehen

Der niederländische U-21-Nationalspieler Joshua Zirkzee wechselt vom FC Bayern München nach Italien zum FC Bologna. Die beiden Vereine und der 21 Jahre alte Stürmer haben sich auf den Transfer verständigt, wie der deutsche Fußball-Meister mitteilte. Der italienische Erstligist soll laut Medienberichten eine Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro bezahlen.

Tür beim FC Bayern bleibt für Zirkzee offen

Die Vereinbarungen zwischen den Bayern und Bologna beinhalten aber auch eine Rückholoption des Stürmers für den Rekordmeister, wie die Münchner mitteilten. "In Joshua Zirkzee steckt großes Potenzial, und für seine Entwicklung sind nun regelmäßige Einsätze elementar. Daher sind wir seinem Wunsch nachgekommen und haben uns mit dem FC Bologna auf einen Transfer geeinigt", äußerte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Unter dem ehemaligen Trainer Hansi Flick entwickelte sich Zirkzee zum Joker, konnte sich aber keinen Stammplatz erkämpfen. Zuletzt war der Niederländer an RSC Anderlecht ausgeliehen und erzielte dort in 47 Spielen 18 Treffer und legte 13 Tore vor.

Offensiv-Talent Vidovic soll Spielpraxis bekommen

Der Bundesliga-Tabellenführer verschafft zudem Jungprofi Gabriel Vidovic (18) Spielpraxis und leiht den Offensivspieler für eine Saison an Vitesse Arnheim aus. Der Juniorennationalspieler aus Kroatien kam 2016 nach München und soll sich nun in der ersten niederländischen Liga weiterentwickeln, wie die Bayern mitteilten.

"Gabriel hat mit seinen guten Leistungen in der Vorbereitung bewiesen, dass er zurecht in unserem Profikader steht. Wir haben nun gemeinsam abgewogen, was für seine Entwicklung das Beste ist und uns für eine Leihe zu Vitesse Arnheim entschieden", sagte Salihamidzic. Vidovic habe dort "größere Chancen, regelmäßig zu spielen". Man werde seine Entwicklung in Arnheim "genau beobachten".