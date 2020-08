Bayern-Stürmer Lewandowski ist Fußballer des Jahres 2020

Auf den Triple-Coup folgt der Doppelschlag: Bundesliga-Superstar Robert Lewandowski und Erfolgscoach Hansi Flick von Bayern München haben auch bei der Wahl zu Deutschlands Fußballer und Trainer des Jahres abgeräumt. "Ich bin sehr stolz darauf. Umso mehr, als die Erwartungen an mich immer höher werden und ich in jedem Jahr versuche, sie noch zu übertreffen", sagte Ausnahmestürmer Lewandowski, der den Titel als sechster ausländischer Profi gewann. Lewandowski war schon achtmal Polens Fußballer und einmal Polens Sportler des Jahres, den Titel in seiner Wahlheimat erspielte er sich als bester Torschütze in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League.

Müller und Kimmich auf zwei und drei

Der 32-jährige Lewandowski setzte sich bei der zum 61. Mal vom Fachmagazin "kicker" organisierten und durchgeführten Wahl unter den Mitgliedern des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS), an der sich 526 Kolleginnen und Kollegen beteiligten, mit 276 Stimmen klar durch. Seine Münchner Mannschaftskollegen Thomas Müller (30 Jahre / 54 Stimmen) und Joshua Kimmich (25/49) kamen auf die Plätze zwei und drei.

Flick (55) gewann mit 223 Stimmen souverän vor Vorjahressieger Jürgen Klopp (53/164), der den FC Liverpool nach quälend langen 30 Jahren zum englischen Meistertitel geführt hatte. Freiburgs Trainer-Urgestein Christian Streich (55/40) wurde Dritter. Flick nannte die Ehrung - typisch für ihn - eine "Auszeichnung für mein gesamtes Trainerteam, dem sie genauso gehört."

Dänin Harder bei Frauen vorn

Bei den Frauen endete nach drei Jahren die Regentschaft von Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon), die von Pernille Harder abgelöst wurde. Die Dänin (27) vom VfL Wolfsburg wurde als erste Ausländerin gewählt und landete mit 212 Stimmen einen überwältigenden Sieg vor ihrer Klubkollegin Alexandra Popp (29/76) und Marozsan (28/36).