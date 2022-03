Bayern-Stürmer Choupo-Moting erneut Corona-posiitiv

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, befindet sich der 33-Jährige in häuslicher Isolation. Es gehe ihm gut, hieß es in der Vereinsmitteilung des Bundesligisten. Der Offensivspieler vom FC Bayern München war bereits im November vergangenen Jahres mit dem Virus infiziert.

Tags zuvor: WM-Qualifikation mit Kamerun

Choupo-Moting hatte sich am Dienstag mit Kameruns Nationalmannschaft durch einen 2:1-Sieg in Algerien das Ticket für die WM in Katar gesichert. In der laufenden Bundesliga-Saison kam der Routinier in 15 Spielen auf vier Tore.

Ausfall für das Gastspiel des FC Bayern beim SC Freiburg

Für den FC Bayern München fällt der 33-Jährige auf jeden Fall für das Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Radio-Livereportage) aus. Wie es danach weitergeht, werden der weitere Heilungsverlauf und die Coronatests zeigen.