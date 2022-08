Bayern-Star Lina Magull: Kraftpaket mit Torgarantie

Magull findet auch abseits des Platzes Gehör

Auch international wird Magull in höchsten Tönen gelobt. Allerdings geht es längst nicht nur um die Tore. Ein feiner Hacken-Pass, mit dem sie gegen Österreich ihre Mitspielerin Giulia Gwinn in Szene setzte, verzückte zum Beispiel die Fußball-Welt. Die UEFA postete das kurze Video in den Sozialen Netzwerken und bezeichnete sie als "Big Game Player".

Die englische Presse zog sogar schon große Vergleiche heran. Angesichts des Tricks verglich die Zeitung "The Times" Magull mit Fußball-Legende Johan Cruyff und fragte: Gibt es noch eine andere Spielerin bei dieser EM, die technisch so vollendet ist? Wer Deutschland bezwingen will, müsse erst Magull "fesseln".

Und die hat auch abseits des Platzes etwas zu sagen und wie. Im Vorfeld der EM forderte sie einen Mindestlohn für alle Spielerinnen der 1. und 2. Frauen-Bundesliga. Ein Vorstoß, der ihr viel Lob eingebracht hat. Nicht nur auf dem Platz ist Magull also eine gute Vorbereiterin.